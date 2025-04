Fascisme mondial : la méthode de l'extrême droite pour détruire la justice

Et si l’extrême droite française avait été renforcée par la condamnation de Marine Le Pen ? La question se pose, à l’heure où le Rassemblement National est plus organisé et véhément que jamais. Depuis le 31 mars, c’est une offensive sans précédent dans l’histoire récente qui a été lancée par le parti contre la justice française. Marine Le Pen condamnée à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme aménageable sous surveillance électronique, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité, ne cesse de répéter que cette décision est politique, que tout est fait pour l’empêcher d’accéder au pouvoir. Les responsables du RN enchaînent les plateaux télévisés pour dire que la démocratie française “s’effondre”, qu’elle est “exécutée”. Un rassemblement a été organisé pour “sauver la démocratie”...

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon