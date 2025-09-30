Flottilles : jusqu’où ira Israël pour les éliminer

Alors de la flottille pour Gaza est à moins de 200km de la côte, la porte-parole de la délégation française de la flottille pour Gaza Waves of freedom, Hélène Coron, revient sur la mission humanitaire de plusieurs centaines de citoyens venus de 44 pays. Ils cherchent à rejoindre Gaza par la mer pour acheminer de l’aide et dénoncer le blocus qui frappe 2,2 millions de personnes. Elle revient sur les attaques subies en mer, les menaces d’interception par Israël et le manque de soutien du gouvernement français.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon