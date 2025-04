Fréjus : la catastrophe du RN à l’épreuve du pouvoir

Ces dernières années, le Rassemblement National a pris les rênes de plusieurs villes françaises, et la manière dont elles sont gérées disent beaucoup de la façon dont ce mouvement politique entend gouverner. La plus importante est la mairie de Fréjus, dirigée par David Rachline. Ce cadre central du RN a été mis en cause dans un livre choc de la journaliste Camille Vigogne Le Coat, qui après plusieurs années d’enquête a publié Les rapaces. Le maire de Fréjus est impliqué dans des affaires de corruption, et l’histoire est digne d’un des grands films sur la mafia italienne. Avec ces mystérieuses liasses de billets qui financent des montres de luxe ou des soirées VIP avec Jordan Bardella , «le meilleur ami» de Marine Le Pen est bien loin de la gestion exemplaire dont il se fait le promoteur. La journaliste explique comment David Rachline a signé toujours plus de contrats avec un entrepreneur tout-puissant, noyant sa ville sous le béton et les passe-droits. À la mairie, les fêtes s’enchaînent jusqu’au bout de la nuit, l’antisémitisme et le racisme ne sont jamais loin, pendant que les policiers municipaux jouent aux cow-boys. Voilà l’homme dont Marine Le Pen a fait son directeur de campagne présidentielle et le vice-président de son parti. Que s’est-il passé exactement ? Comment a réagi le parti ? Que cela raconte-t-il de l’exercice du pouvoir par l’extrême droite ? Réponse dans cette nouvelle émission pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon