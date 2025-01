Gaza : un génocide aux conséquences mondiales dramatiques

Blast reçoit Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, grande experte des droits humains, pour revenir sur le rapport de l'ONG, intitulé « 'On a l’impression d’être des sous-humains' », concluant à un génocide à Gaza, un mois après sa publication. Dans cet entretien avec Soumaya Benaissa, elle fait aussi le constat inquiétant de l'effondrement du droit international et d'une dégradation constante et accélérée des droits humains dans le monde. Cette émission a été enregistrée le 12 janvier. Le 15 janvier, Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon