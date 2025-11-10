"Grand remplacement" : histoire d’une théorie du complot raciste et meurtrière

Le « grand remplacement » est une théorie indéniablement complotiste, raciste et xénophobe. Pourtant, elle est aujourd’hui reprise et diffusée massivement, aussi bien par de grands médias que par des représentants politiques, et pas uniquement ceux issus de la fachosphère. Par exemple, lors de sa campagne présidentielle, on a pu entendre Valérie Pécresse, candidate de la droite, s’en emparer ouvertement. Même Olivier Faure, pourtant représentant du Parti socialiste, avait joué avec cette idée lors d’une interview sur France Inter en 2018. Alors, d’où vient cette idée et comment s’est-elle diffusée aussi largement ?
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon