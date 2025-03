Grands patrons : mais pourquoi tant de haine ?

L’assassinat de Brian Thompson CEO du géant de l'assurance santé UnitedHealthcare a polarisé l'opinion : tandis que médias et grands patrons inquiets condamnaient l’acte, une partie du public érigeait en héros le tueur présumé, témoignant des injustices subis dans le système de santé privé. Comment un acte aussi violent a-t-il pu emporter une telle adhésion et révéler une telle haine des grandes entreprises ? Pour le comprendre il nous faut resituer ce qui apparaît comme un acte isolé dans la longue histoire des violences contre l'entreprise et revenir à un autre procès médiatique du début du capitalisme industriel : avant Luigi Mangione il y avait les Mollie Maguires. Nouvel épisode de Corporate, par ‪@LeFilsdePub‬ et ‪@bolchegeek‬.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon