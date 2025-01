Guerre à la drogue : L'échec permanent de la prohibition

Fabrice Olivet est président de l’association ASUD (Auto-Support des Usagers de Drogues), une association fondée en 1992 par des usagers de drogue pour faire de la prévention et de l’information. Depuis plus de 30 ans, il milite pour la dépénalisation, et analyse les discours et les politiques publiques qui se déploient autour des drogues. Des contrôles de police systématiques à l’histoire de la prohibition, des discours guerriers de Richard Nixon dans les États-Unis des années 1970 aux “narco-racailles” pointées du doigt par le ministre Bruno Retailleau, Fabrice Olivet dresse ainsi une histoire politique des politiques des drogues et de leurs usages.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon