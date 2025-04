Immigration : l'hypocrisie sans limite des partis d'extrême droite

Malgré ce qui peut être affirmé sur certains plateaux, les immigrés ne sont pas juste un coût pour notre économie. Nos économies ont besoin de main d'œuvre et nos politiques le savent, c’est pour cela que Darmanin prend en compte la problématique des “métiers en tensions” dans sa loi immigration de 2024, afin de faciliter la régularisation des travailleurs étrangers dans ces filières qui peinent à recruter. Mais comment expliquer que malgré cette volonté affichée de simplification, les démarches restent complexes et pleines de d'incohérences pour ces travailleurs et travailleuses ? A qui servent réellement ces politiques qui préconisent les étrangers ? Quelles sont les motivations réelles des partis d'extrême droite “anti-immigration”? C’est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Argent Magique avec @heureka et @stupideconomics

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info