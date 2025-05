Inde / Pakistan : le Cachemire, une guerre que personne ne veut arrêter

Dans le dernier épisode de CDDM, j'avais dit que je voulais parler un peu moins de Donald Trump. Donc je me suis dit que si on parlait du Cachemire, on était bien loin des préoccupations du mec qui a présenté l'émission The Apprentice entre 2004 et 2016. Mais voilà, après plusieurs jours d'un conflit de haute intensité dans la région, un cessez-le-feu a finalement été signé le 10 mai dernier. Et devinez qui a dit que tout ça, c'était grâce à lui ? Faut croire qu'on peut pas lui échapper. Bon bah c'est pas grave, on va essayer quand même de parler du Cachemire aujourd'hui. Mais au fait, c'est quoi le Cachemire ? Pourquoi cette région est-elle au cœur de la rivalité indo-pakistanaise ? Et est-ce que je vais enfin trouver un pays où je n'ai pas besoin de montrer des images de l'autre là ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon