Israël-Iran : les vraies raisons derrière le prétexte nucléaire

e mardi 24 juin, Donald Trump a annoncé l’instauration d’un « cessez-le-feu » entre Israël et l’Iran, après 12 jours de guerre. Un geste bien fragile, tant les deux camps s’accusent l’un l’autre de continuer à mener des frappes en violation de ce dit accord. Des informations confirmées par le Président américain : « I don’ know what the fuck they’re doing », a-t-il déclaré ce mardi midi. Dans la nuit de samedi à dimanche, les Etats-Unis ont bombardé plusieurs sites nucléaires iraniens. Soit un acte de belligérance dans une guerre débutée par Israël de manière surprise, dans la nuit du 12 au 13 juin, par des bombardements multiples sur Téhéran et d’autres cibles alentours. Des manœuvres qui, faut-il seulement le rappeler, se sont déployées en dépit complet du droit international. Les raisons du déclenchement de cette guerre sont floues. Le programme nucléaire iranien ? Loin d’être en mesure de mettre au point une bombe opérationnelle, selon plusieurs spécialistes. Alors quoi d’autres ? Notre invité, le politiste Bertrand Badie, formule des hypothèses. Cacher le génocide à Gaza ? Reconstituer une alliance fragilisée ? Souder les sociétés autour d’un nouvel ennemi juré ? Pourquoi choisir, quand, finalement, il est sans doute question de tout ça à la fois.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret