Japon et Chine : une nouvelle guerre autour de Taïwan ?

C'est déjà le dernier CDDM de l'année 2025 et je suis heureux de vous annoncer qu'il n'y aura probablement pas de troisième guerre mondiale cette année car elle est bientôt finie. Pourtant des évènements terribles continuent de se produire ces derniers mois. Le 28 novembre dernier, Maki Ōtsuki, chanteuse et compositrice japonaise connue pour être l’interprète de la B.O. de l’animé One Piece, a vu son concert en Chine annulé. Le concert était prévu dans le cadre du festival Bandai Namco 2025, un festival spécialement dédié à la culture japonaise, qui a finalement été annulé lui aussi. Plusieurs autres artistes japonais se produisant en Chine ont été concernés par ces annulations. C'est aussi ce qui est arrivé à la superstar, Ayumi Hamasaki, l'impératrice de la J-pop. Son concert était prévu ce 29 novembre à Shangaï. Sa répétition avait commencé, 14 000 spectateurs étaient attendus, mais la veille du concert, on lui annonce que tout est annulé. Ces événements sont en fait liés à une grave crise diplomatique en cours depuis plusieurs semaines maintenant entre la Chine et le Japon au sujet de Taïwan. Alors, que se passe-t-il entre les deux pays ? En quoi cette crise est-elle liée à leurs intérêts géopolitiques respectifs ? Est-ce que Xi Jinping est secrètement fan de One Piece ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret, Margaux Simon