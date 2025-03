La France est-elle structurellement raciste ? (Oui)

Et si on arrêtait de faire semblant de ne pas voir le racisme ? C’est la question que pose Estelle Depris dans son livre Mécaniques du privilège blanc. Un guide anti raciste à destination des personnes blanches. Un livre d’actualité à l’heure où le climat politique et médiatique rend ces questions de plus en plus difficiles à aborder.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon