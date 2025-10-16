La gauche américaine face au lobby pro-israélien et dérives fascistes de Trump

Depuis plusieurs mois, la répression des voix critiques d’Israël s’intensifie aux États-Unis. Universitaires suspendus, journalistes écartés, militants menacés de perdre leur emploi : s’exprimer pour Gaza est devenu un acte de courage politique. Sous la présidence Trump, cette répression a pris une dimension nouvelle. L’ancien président a multiplié les attaques contre les mouvements pacifistes, les ONG de défense des droits humains et les universités jugées “anti-américaines”.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon