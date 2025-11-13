Élection de Mamdani : "Une instructive leçon"

"Le triomphe de Zohran Mamdani, indépendamment du fait qu’il redonne pas mal d’énergie dans une époque très lourdement plombée par l’extrême droitisation des esprits, est remarquable à de multiples titres. Mamdani a gagné en assumant jusqu’au bout un programme prévoyant notamment de faciliter l’accès de tous les New-Yorkais à un logement décent et à une nourriture correcte et abordable qui n’avait donc strictement rien de révolutionnaire. On espère au passage, même si on y croit très modérément, que le Parti socialiste français a pris bonne note de cette instructive leçon." Nouvel épisode de Jusqu'ici tout va mal, par Sébastien Fontenelle.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon