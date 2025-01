La Suisse : Une exception au milieu de l'Europe

"Aujourd'hui on se rend en Suisse, un pays où des dizaines de milliers de français se rendent chaque jour pour travailler. Les gens sont attirés notamment par le climat, le chocolat, le fromage, ou peut être encore les salaires 2 à 3 fois plus élevés qu'en France. C'est une de ces choses on ne sait pas laquelle. Alors qui sont ces frontaliers, comment influencent-ils les relations entre la France et la Suisse et est-ce que je vais quand même finir par vous parler de sujets plus sérieux comme les inégalités et le néolibéralisme à la fin de l'épisode ? La réponse tout de suite dans CDDM." Sources : L’œil du 20 heures sur le chômage des frontaliers : https://www.francetvinfo.fr/economie/... Article du Monde sur Annemasse : https://www.lemonde.fr/societe/articl... Article du Monde sur les inégalités dans les villes : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/...

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret