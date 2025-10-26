Les médias indépendants en première ligne contre les oligarques

Après avoir longtemps été un patron de gauche reconnu pour son management chez le cimentier Lafarge, Olivier Legrain, 72 ans au compteur, a changé de vie et est devenu psychanalyste et influenceur de l'ombre. Rassembler les médias indépendants au sein d’une « Maison des médias libres » : c’est le projet immobilier et politique que porte le désormais multimillionnaire Olivier Legrain pour 2026. Accompagné par le journaliste et essayiste Vincent Edin, il vient de publier un essai « Sauver l’information (de l’emprise des milliardaires) » chez Payot (juin 2025). L’occasion d’une rencontre organisée cet été que nous publions avec un léger retard lié à une actualité débordante et débordée. Legrain et Edin tentent ici de nous faire partager un constat alarmant et une méthode affichant l’ambition surprenante de rivaliser avec les grands milliardaires qui détiennent une part toujours plus grande des journaux, chaînes, sites, radios et télé traditionnels. Mais à gauche comme parmi les journalistes, l’initiative ne fait pas l’unanimité et soulève une question pesante : quel est le véritable prix de l’indépendance ? Un nouvel entretien à retrouver sur Blast qui est, justement, en pleine campagne de financement. Le prix de son indépendance, c’est vous qui le fixez. Merci de vous abonner.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon