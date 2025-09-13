Macron, Lecornu : la stratégie du pire et du chaos

Le soir même de la démission de François Bayrou, mardi 9 septembre 2025, Sébastien Lecornu est devenu notre nouveau Premier ministre. Cette nomination n’est pas sortie de nulle part ! C’était déjà le préféré de Macron avant le caprice de Bayrou pour devenir Premier ministre. Alors, qui est donc notre nouveau premier ministre ? Est-ce une véritable nouveauté ou encore un sale coup de notre capitaine de carnaval ? C’est ce qu’on va voir tout de suite dans ce numéro de Dissolution !
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon