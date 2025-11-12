Macronie et RN : ces ogres qui dévorent la République

Après des semaines budgétaires de plus en plus anxiogènes, le RN avait sa journée réservée le jeudi 30 octobre 2025 et en a profité pour faire adopter une motion pour dénoncer l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. On va revenir sur toutes ces actualités pour en décrypter la signification. Alors que le gouvernement s’apprête à faire passer le budget par ordonnances, le RN fourbit ses armes et a fait tomber le front républicain, définitivement enterré. Une vidéo de Camille Chastrusse et Victor-Ulysse Sultra, doctorant en droit public
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon