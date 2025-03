Médias mainstream : servir les patrons, invisibiliser les travailleurs

Pour ce nouvel épisode c’est le thème « médias et travail » qui va nous occuper. Exposer quelques-uns des traits les plus saillants du bruit médiatique ordinaire. Ce qui est visible, ce qui demeure dans l’ombre. Quels sont les métiers les plus visibles et les travailleurs qu’on ne nous montre quasiment jamais ? Comment est-ce qu’on nous parle du travail ? Quelles questions se posent, quelles autres ne se posent pas ? Et d’ailleurs, est-ce vraiment du « travail » dont on nous parle ? Réponse dans ce nouveau numéro de 4e pouvoir, le format de critique des médias de Acrimed avec Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon