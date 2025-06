Travail : Les jeunes sont-ils vraiment des "feignasses" ?

On entend parfois que les jeunes n’aiment pas le travail, qu’ils ne veulent plus travailler. Or, les travaux sociologiques nous indiquent que les jeunes n’ont pas un rapport différent au travail que leur aînés. Alors, est-ce que ce ne serait pas plutôt le travail qui a changé ? C’est ce que nous proposons d’explorer dans ce nouvel épisode de Argent Magique avec Stupid Economics, Marino et Heu?reka.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon