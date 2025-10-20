Nazis et fascistes de gauche ?! Quand l’extrême droite réécrit l’histoire

Depuis quelques années, les idéologues des extrêmes droites ont développé une obsession étrange : réécrire l’histoire pour placer le fascisme à gauche. À les écouter, leurs propres mouvements (pourtant parfois fondés par d’anciens SS ), n’auraient rien à voir avec le nazisme ou le fascisme. Mais est-ce vraiment le cas ? Et si tout ça, n’était qu’une tentative de falsification historique maladroite, destinée à dissimuler une filiation idéologique aussi nette que gênante ?
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon