Ne nous regardez pas, rejoignez-nous

Voilà maintenant 4 ans que Blast existe, et pendant que l’extrême droite et l’extrême centre continuaient de progresser avec la complaisance, et même, la complicité scélérate de nombreux médias, Blast et a pu devenir une place forte de l’information indépendante grâce au soutien de dizaines de milliers d’abonnés et de donateurs, mais également, grâce à nos 2000 sociétaires. Et oui, nombre de gens qui nous suivent ne le savent pas, mais Blast est une société coopérative, d’intérêt collectif. Une SCIC. Aujourd’hui, l’entreprise Blast a beaucoup grandit, fort de nos 1 millions 400 000 abonnés sur YouTube et de nos centaines de milliers de followers sur les autres réseaux, avec une équipe dont le nombre à plus que doublé depuis notre lancement, un nombre d’abonnés payants qui a dépassé les 30 000 et un nombre toujours croissant de gens qui nous regardent, nous lisent, nous félicitent, nous proposent leur aide. Et un moyen très important de nous aider, et qui est un peu plus fort encore que de s’abonner ou de faire un don, comme on vient de vous l’expliquer, c’est en devenant sociétaire de Blast.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

