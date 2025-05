Néo-fascistes : comprendre le renouveau de l'extrême droite radicale

Ce que les autorités administratives qualifient d’ultra droite représente la deuxième menace terroriste sur le sol européen après la menace djihadiste, selon le rapport d’Europol publié en 2022 sur le sujet. De manière plus générale, dans notre pays, l’extrême droite radicale est à l’origine de nombreux faits de violences ces dernières années, au moins 300 selon l’historien Nicolas Lebourg, dont une tuerie raciste ayant fait trois morts et trois blessés en 2022. En tout, une quinzaine d’attentats terroristes d’extrême droite ont été déjoués depuis 2017. Et ces violences ont lieu sur fond d’essor et de progression des groupuscules d’extrême droite, ce que Sébastien Bourdon qualifie d’extrême droite radicale. Ce journaliste spécialiste de l’extrême droite a publié une enquête intitulée “Drapeaux noirs, jeunesse blanche”, qui permet de comprendre ce qu’il se passe sur notre territoire. Qui sont ces groupes exactement, quel rôle jouent-ils dans l’essor de ces violences, quelles sont leurs revendications, leurs différences et leurs points communs ? Comment s’organisent-ils, où et comment ? Quels sont leurs liens avec les partis politiques d’extrême droite comme le Rassemblement national ou Reconquête ? Cette vidéo pour Blast essaie de décrire et comprendre en détails le renouveau de l’extrême droite radicale.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon