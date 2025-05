Nestlé, Bétharram : quelle impunité !

Cette semaine, dans Dissolution, on va revenir sur le contrôle du gouvernement par les parlementaires. On verra comment l'exécutif macronien nage dans une culture d’irresponsabilité et pourquoi c’est grave. On parlera ensuite de l’effroyable assassinat islamophobe dans le Gard et on verra comment macronistes et fachos partagent un même discours. On traitera enfin du débat sur la programmation énergétique. Des questions vitales pour notre pays ont été abordées, mais sans surprise, macronistes et RN sont partis main dans la main, pour aggraver notre crise écologique. Alors, pourra-t-on arrêter cette nouvelle internationale capitaliste ? Bayrou va-t-il être contraint au départ ? L'exécutif est-il voué à rester hors de contrôle du parlement ? C’est ce qu’on va voir dans ce nouveau numéro de Dissolution !

