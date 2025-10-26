Nicolas Sarkozy en prison : faut-il s'en réjouir ?

"Bon, t’as vu, Sarko il a pris de la cabane ! L'occasion rêvée de dire « c’est Nicolas qui paye ». En même temps, c’est Nicolas qui cherche là. Ceci dit, loin de moi l’idée de venir péter l’ambiance, mais on va essayer de voir pourquoi ça valait peut-être pas tellement le coup de sabrer le champagne. Parce que foutre un bourge en taule de temps en temps, ça change pas tellement le fait que c’est eux qui les font pousser, et que c’est pas franchement pour s’y envoyer entre eux." Nouvel épisode de Ghetto Blaster, par H-Tône.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon