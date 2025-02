Non-censure : Un budget ultra austéritaire déchire le NFP

Cette semaine, le Premier ministre François Bayrou a eu “l’honneur” d’engager sa responsabilité sur le projet de loi de finances et sur la première partie de celui de financement de la sécurité sociale pour 2025. En réaction, les députés de la France insoumise ont déposé deux motions de censure, une pour chaque 49.3 dégainé par François Bayrou. Après avoir tenté de censurer le gouvernement le 16 janvier, sans succès, les deux nouvelles motions de censure du groupe de gauche ont, elles aussi, échouées. Le budget de l’État et la première partie du budget de la sécu sont donc adoptés. L’échec des deux motions de censure est dû à l’abstention des groupes du RN et du PS. Cette non-censure du parti socialiste a été l’occasion d’accusations ciblées. Mais qu’en est-il vraiment ? Le PS a-t-il fait scission du NFP ? Les perspectives à gauche sont-elles définitivement éteintes ? Et le RN dans tout ça, en quoi profite-t-il de cette désunion ? C’est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouvel épisode de dissolution.

