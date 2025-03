Petit conseil pour ne pas devenir de droite

"On est tous classistes, racistes, sexistes, LGBTphobes, validistes, psychophobes, etc. Parce qu’on est nés, on s’est structurés, et on existe dans une société qui l’est. Ne pas en être imprégné, ça relève du déni. Nan, la question qu’il faut se poser, c’est plutôt : « est-ce qu’on accepte ça comme une fatalité? » Et si j’ai une sensibilité pour la gauche, c’est parce que j’ai l’impression que c’est là qu’on l’accepte pas trop, qu’on essaie de le comprendre, de créer autre chose. À droite, à l’extrême droite, c’est pas juste qu’ils refusent de le voir, de le considérer, ou même de tenter quoi que ce soit pour modifier ne serait-ce qu’un tout petit peu cet état de fait. C’est pas seulement structurant, c’est un projet politique. Ne deviens pas de droite stp"

