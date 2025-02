Pourquoi le patronat n'aime pas les sociologues ?

"Le travail, le fait de travailler, ça occupe quand même le quotidien de la grande majorité de la population française, à part les retraités. Soit vous travaillez, soit vous êtes étudiant et vous étudiez en vue de trouver un travail, soit vous êtes chômeur et vous êtes censé chercher du travail. Et pourtant, malgré son importance dans notre système capitaliste, le travail, on en parle peu ou mal dans les médias. Et c'est l'une des utilités de la sociologie. Elle permet de capter les évolutions du monde du travail sur le temps long. Oui, là on fait ce qu'on appelle de la socio-histoire, c'est à dire adopter une perspective sociologique sur des faits historiques." Nouvel épisode de Contraste(s), par Ostpolitik et Modiie.

