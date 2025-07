WS, la start up immobilière française qui saccage Paris

Groupe hôtelier financiarisé et en plein essor avec près de 500 studios disséminés dans la capitale, WS (work and sleep) se déclare officiellement loueur de bureaux. Une astuce pour contourner les règles encadrant la location touristique qu’elle pratique assidument. Mais à force de lourds travaux, d’importants sinistres et de mise en péril de la stabilité d’immeubles des beaux quartiers, l’entreprise a fini par attirer l’attention des autorités. Enquête, vidéo, témoignages et galères en perspective.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret