Pourquoi les plateformes deviennent toutes "merdiques" ?

Netflix, Uber, Facebook, Amazon : les plateformes ont envahi notre quotidien et révolutionné nos modes de consommation. Cet eldorado nous vend l’opulence pour les consommateurs et liberté pour les travailleurs. Ces promesses cachent-elles une plus terrible réalité ? Celle d’un monde entièrement ubérisé. Voir pire : en voie de “merdification” ? C'est ce que Le fils de Pub et Bolchegeek, nous expliquent dans ce nouvel épisode de Coporate ! Remerciements à Gérard Hernandez, pour le re doublage de la pub Chocapic.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon