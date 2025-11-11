Prison, traques, exils : les antifascistes persécutés

Le 22 septembre 2025, le président des États-Unis Donald Trump signe un décret classant officiellement comme organisation terroriste le mouvement « Antifa », un terme pourtant flou qui ne désigne pas d'organisation formalisée mais plutôt une diversité de mouvements politiques. Cette dynamique répressive est internationale. Ces dernières années, en Italie, en Hongrie mais aussi en France, des militants antifascistes ont subi une criminalisation croissante et ont été ciblés par leurs gouvernements respectifs.
