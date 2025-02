Qui va rembourser la dette ? (Spoiler alert : pas vos enfants) - Avec @StupidEco et @Heu7reka

La France est de plus en plus endettée. Est ce que nous risquons de faire faillite ? Qu’est ce que ça veut dire au juste “rembourser” la dette de la France ? Dans ce nouvel épisode de argent magique avec @Stupid_Eco et @Heu7reka nous expliquons qu’est-ce que la dette française, et comment nous devrions l’utiliser.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon