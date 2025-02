R. Ferrand : Macron et Le Pen dynamitent la République

L’actualité politique et parlementaire de ces derniers jours a été occultée par un scandale d’État autour des mensonges répétés de notre Premier ministre. Ce scandale, qui a tout l’air de devenir une véritable affaire d'État, occupe beaucoup le temps médiatique. Et vous retrouverez ce week-end des contenus à propos de l’affaire Bétharram sur Blast. Pendant ce temps, macronistes, LR et RN en profitent pour faire avancer leur idéologie, sous le couvert du contre-feu primo-ministériel. Et c’est ce qu’on va voir cette semaine. D’abord, Macron qui a pu nommer un de ses plus proches collaborateurs au Conseil constitutionnel. Ensuite, Retailleau qui fustige l’ultra gauche quand on lui parle d’une attaque de nazis. Et les éternelles divisions de la gauche avec la motion de censure toute claquée du PS qui a vécu une véritable humiliation cette semaine. Au grand ravissement des députés RN qui convergent de plus en plus vers le bloc droite-macroniste.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon