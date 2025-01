Sociologie : Une arme pour comprendre le monde (et ne pas finir de droite)

Dans ce nouvel épisode de Contraste(s), Ost et Modiie abordent la méthodologie en sciences sociales avec un focus sur l'enquête de Nora Bussigny, journaliste pour Le Point et Franc-Tireur. Son livre Les nouveaux inquisiteurs (septembre 2023) explore en immersion sous une fausse identité, durant un an, les milieux militants. Elle révèle des pratiques intrigantes : réunions en non-mixité, autodiagnostics médicaux et réconfort mutuel. Selon Bussigny, ces milieux se révèlent souvent sectaires et intolérants, malgré leur discours prônant la tolérance.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon