Sondages, médias, etc. : comment les milliardaires manipulent la démocratie

Dimanche dernier, Usul et Lumi commentaient les activités du milliardaire ultra-réactionnaire Pierre-Édouard Stérin et son organisme Périclès. Ce qui est très dangereux avec les gens de Périclès, ce sont les discours qu’ils déploient. Ils déguisent et masquent leurs volontés de pouvoir et d’influence derrière des discours soi-disant démocratiques. C’est ce qu’on va décrypter ensemble cette semaine : quels sont les outils des milliardaires pour imposer leurs politiques et par quels discours ils dissimulent ces volontés ? Bref, concrètement, c’est quoi le plan Périclès. On reviendra ensuite sur quelques éléments importants qui ont pu passer sous les radars. Et enfin, on ira du côté de nos amis anglais pour décrypter la décision transphobe de la Cour suprême du Royaume-Uni. Avec une cruauté toute anglaise, elle dit protéger les personnes trans et les femmes, mais refuse de protéger les premières au nom des secondes. C’est ce qu'on va voir dans ce nouveau numéro de Dissolution !

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon