Transformer Gaza en Riviera : Légitimer un génocide en 5'57" chrono

Transformer Gaza en Riviera, et si c’était possible ? C’est ce dont ont discuté éditorialistes et experts sur les plateaux télé au lendemain des déclarations de Donald Trump lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahu le 4 février. Le président de la première puissance mondiale dit souhaiter « une prise de contrôle de la bande de Gaza » par les Etats-Unis, pour « la développer » et « en faire quelque chose de magnifique » appelant au « déplacement temporaire » des Palestiniens. Une idée « audacieuse », « un peu space » « révolutionnaire » ? Tandis que sur France Info, on questionne le président d’Île-de-France de l’UMIH, l’organisation des professionnels de l’hôtellerie, sur la faisabilité de la chose - une émission supprimée par la rédaction qui s’en est excusée -. Au Figaro, on organise un sondage auprès des lecteur.ices pour savoir s’ils « croient au projet de Trump pour transformer Gaza en Riviera ». Les analyses s’enchaînent sans que personne ne rappelle que cette proposition de transfert massif de population relève d’une incitation au crime contre l’humanité. En bref des discussions en toute « objectivité » d’un nettoyage ethnique dans un contexte génocidaire.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon