Travail : La souffrance normalisée et organisée

Pour une grande partie des actifs, travailler est un calvaire. En France, un salarié sur deux estime se trouver dans une situation de détresse psychologique, c’est deux fois plus qu’il y a quinze ans. Le nombre de burn out explose et les études montrent globalement une hausse claire de la détresse au travail. Face à cette situation, les discours médiatiques et politiques toujours plus stigmatisants fleurissent. Ils invoquent régulièrement la “valeur travail” sans questionner ce qu’elle recoupe réellement, voire se permettent de stigmatiser celles et ceux qui rencontrent des difficultés. La réalité est pourtant bien différente de celle décrite sur de nombreux plateaux de télévision. Pour beaucoup, le travail n’est pas un espace d’épanouissement mais une source constante de souffrance. Il enferme, épuise, et impose des rapports de domination où l’arbitraire règne en maître. Les injonctions à faire toujours plus, à se montrer performant ou loyal sans réelle reconnaissance en retour deviennent insupportables pour une partie des gens. Les tâches essentielles, souvent invisibles, restent sous-valorisées, tandis que d’autres, parfois inutiles, deviennent des outils de contrôle hiérarchique. Mais alors comment en sommes nous arrivés là ? Pour penser son quotidien, et peut-être espérer le changer, il est indispensable de comprendre les structures qui créent tant de souffrance. À quoi ressemble réellement le monde du travail aujourd’hui en France ? Qui fait quoi, qui travaille vraiment ? Réponse avec deux sociologues spécialistes de ces questions, Denis Colombi et Nicolas Framont dans cette nouvelle émission pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon