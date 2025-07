Trump, Macron, Netanyahu : les fossoyeurs du climat (et de gaza)

Au moment où on écrit cette chronique, 84 départements français sont placés en alerte canicule, et les températures, un peu partout dans le pays, grimpent au-delà des 40 degrés. La ministre macroniste de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche a expliqué que c’était, je cite, « du jamais vu », ce qui est, pour le coup, parfaitement vrai. La presse de droite et d’extrême droite, entre deux sages conseils sur les réflexes à adopter pour se protéger contre ces températures caniculaires, a elle aussi, pour rendre compte de cette actualité climatique quelque peu alarmante, pioché dans le registre de la performance inédite. Le très réactionnaire journal Le Figaro a ainsi informé ses lecteurs que cette canicule était, je cite encore : « historique ». Il y a cependant un détail sur lequel cette même presse oublie soigneusement de s’attarder : cette vague de chaleur, effectivement inédite, ne vient pas de nulle part, mais résulte très directement des choix effectués par un capitalisme qui préfère toujours ses profits à nos vies.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon