"Une dictature, c’est un régime où on ne change jamais les dirigeants"

Le 10 octobre, quatre jours après que Sébastien Lecornu lui ait remis sa démission, Emmanuel Macron a annoncé qu’il nommerait un nouveau Premier ministre dans la journée. Le chef de l’État tenait là une nouvelle occasion de respecter enfin le résultat des élections législatives anticipées de 2024, remportées par le Nouveau Front populaire. Mais plutôt que de se plier enfin à la règle démocratique, il a fait le choix - quatre jours, donc, après la démission de Sébastien Lecornu - de nommer de nouveau Sébastien Lecornu. En 2020, Emmanuel Macron, manifestement agacé par des commentaires qui l’accusaient déjà de se comporter comme un tyran, avait déclaré, ouvrez les guillemets : « Une dictature c’est un régime où une personne ou un clan décide des lois ! Une dictature c’est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais ! »C’était, pour une fois, très finement observé – et cela fait plusieurs mois que nous le revérifions à chaque fois que le chef de l’État remanie ses équipes gouvernementales, en rappelant à chaque fois la plupart des ministres dont il a accepté la démission quelques semaines ou quelques jours plus tôt. Nouvel épisode de Jusqu'ici tout va mal, par Sébastien Fontenelle.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon