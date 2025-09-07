Vencorex : l'État vend sa souveraineté à la Chine, et abandonne 400 salariés

Pour ce premier épisode de « Casse sociale », Blast est allé à Pont-de-Claix rencontrer les ex-salariés de l'usine Vencorex. Fermée en octobre 2024 et jugée non rentable, ce fleuron de l'industrie chimique française a supprimé 400 emplois. Décision dénoncée comme le fruit de logiques financières et de la casse sociale, elle a déclenché grèves et mobilisations, tout en révélant le combat et la volonté des employés pour construire un avenir industriel alternatif.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon