Violences et délinquance : à l'Assemblée, les politiques exigent leur impunité

Dans ce nouvel épisode de Dissolution, on va voir comment la résistance parlementaire s’organise aux États-Unis. On verra aussi que notre droite extrémisée s’inspire des méthodes outre-atlantique et veut s’attaquer à l’institution judiciaire, augurant des jours inquiétants si elle parvient à ses fins. Enfin, on verra que, chez nous, une ministre aurait agressé verbalement une fonctionnaire de l’Assemblée nationale et lui renvoie la faute en se présentant en victime, montrant la conception cavalière du parlementarisme en macronie.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon