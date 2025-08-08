Vivons-nous dans la Matrice ?

Jusqu'à présent, dans ce cycle de Planète B, on s'est intéressé à l'irruption des machines dans notre quotidien. On a parlé de robots et d'IA, de leurs fonctions, de leurs intentions et du rapport qu'on entretient avec ces créatures artificielles. Bref, on se posait surtout la question de “qui ” ou du “quoi”. Aujourd'hui, on change de focale, on ne va plus se demander qui pense ou qui agit, mais plutôt où ça se passe. On va parler d'espaces, de territoires, de ce lieu intangible qui est pourtant bien là, entre nos doigts, dans nos poches, autour de nous : le cyberespace. Mais le cyberespace, c'est quoi exactement ? D'un point de vue technique, c'est un espace de communication issu de l'interconnexion mondiale des ordinateurs. Il comprend à la fois les équipements, les applications, les réseaux et les données numériques qui s'y trouvent. D'un point de vue géographique, c'est un espace hybride, sans frontière, qui évolue sans cesse et continue de s'étendre. Et du point de vue de la fiction c'est un monde de données où l'on peut rêver, fuir, contrôler ou résister. Plus qu'un simple décor, c'est un territoire idéologique. Alors aujourd'hui, dans Planète B, on entre dans la matrice. Pas pour savoir si elle est réelle ou non, mais pour comprendre ce qu'elle raconte, ce qu'on peut y faire et comment s'en émanciper.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Thibault Inglebert