Chirurgie réparatrice : Aimé, la riche veuve qui voulait ressembler à une lionne

S’inspirant d’articles de presse ou de nouvelles modes en vogue sur les réseaux, Loulou Robert pousse la réalité un tout petit peu plus loin dans des récits dystopiques qui interrogent sur les dérives de nos sociétés de plus en plus violentes, cannibales ou mortifères. Elle s’intéresse, dans ce troisième épisode, au destin de la riche héritière d’un industriel aux mœurs dépravés. Jocelyne Wildenstein, décédée le 31 décembre 2024, était une femme chat qui a dilapidé sa fortune en actes médicaux de plus en plus lourds et délirants. À son image, Aimé voulait devenir une fauve pour faire plaisir à Douglas, son dernier ami. Le monde de la chirurgie esthétique repousse de plus en plus loin les limites d’une humanité recomposée qui troublent la frontière entre l’homme et l’animal. Jusqu’à inventer des gommes à sucer qui changent nos odeurs corporelles...
