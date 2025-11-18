24 octobre : Macron déclare la guerre au peuple

Après le fiasco sécuritaire du 17 octobre, l’ambiance est à la surenchère : couvre-feux, interdictions de manifestation, punitions judiciaire, mobilisation des militaires de l’opération Sentinelle pour sécuriser des bâtiments. Le tout avec un ton martial de plus en plus assumé, comme l’a démontré la prise de parole d’Emmanuel Macron ce matin, le jeudi 22 octobre, dénonçant des « actes séditieux » pour « faire tomber la République ». Et ce avec, en conclusion, l’annonce de la tenue d’un « Conseil de défense ». Soit une déclaration de guerre contre son propre peuple.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Blast, le souffle de l’info