A-B-C : les derniers jours d'Hitler et les collabos

À Blast, dans un contexte où les médias dominants sont légions, nous travaillons à la vulgarisation des acquis les plus universels, les plus émancipateurs de la recherche et des savoirs critiques... et ce n’est pas une mince affaire. Contre les offensives anti-intellectualistes qui nourrissent les dynamiques d’exclusion et de haine, nous vous l’avons annoncé, notre ambition est d’accorder, en plus des entretiens, des Focus qui ont une grande importance dans notre offre éditoriale un nouvel espace privilégié à ces penseurs. Cet espace de « temps critiques », c’est le nom que prendra cette nouvelle case déclinée en cycles, nous sommes heureux de l’inaugurer avec Johan Chapoutot, sous la forme d’un Abécedaire exceptionnel.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret