Comment les nazis ont voulu faire disparaître les preuves de la Shoah - M-N-O-P-Q

M comme management, N comme négationniste, O comme Oradour, Q comme qualité de vie. Plus d’une heure de plongée dans l’univers nazi avec Denis Robert et l’historien Johann Chapoutot Du management moderne mis en place par les penseurs de l’économie allemande sous la férule d’Hitler à l’invention du négationnisme, on découvre avec effroi que les nazis avaient tout prévu pour rentabiliser leur temps et masquer leurs massacres. « Il faut taire ce que l’on fait de toute manière personne ne va y croire » résume Chapoutot en évoquant la Shoah.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon