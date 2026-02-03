Droits humains : Human Rights Watch s’alarme d’un monde où « La force fait loi »

L’organisation non gouvernementale internationale publie son nouveau rapport annuel, très alarmiste, sur les droits humains dans le monde. Ses auteurs, qui appellent à un urgent sursaut des « démocraties », dressent un constat sans appel : « Le président américain Donald Trump et la montée en puissance des autoritarismes ont fait des ravages sur les garanties et les protections » de ces droits – jusqu’en France, où les atteintes aux libertés et les discriminations se multiplient.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret