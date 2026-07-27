Licenciements : la véritable violence

"Si vous suivez un peu l’actualité, vous avez remarqué que cette année encore, les vagues de licenciements se sont enchaînées et il va y en avoir sûrement beaucoup d’autres à venir. Beaucoup de ces licenciements sont totalement injustifiés, ils sont réalisés alors même que les entreprises engrangent des profits, voire touchent des aides de l'État. Ces aides publiques sont censées servir à conserver les emplois, donc pourquoi le gouvernement ne sanctionne pas quand les règles ne sont pas respectées ?" C'est l'heure de La Débauche, avec @Modiie & Lumi !
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon