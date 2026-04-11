Bardella, la Princesse, Le Pen et les milliardaires : l’alliance pour 2027

Ce mercredi 8 avril au soir, le magazine Paris Match dévoile une série de photos exclusives, confirmant la relation entre Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, déjà ébruitée en janvier 2026. Alors évidemment que ces photos du patron du RN et d’une princesse ultra médiatique présentées comme volées ne le sont pas, et bien sûr que cela s’inscrit dans une communication politico-médiatique savamment orchestrée. L’article est d’une complaisance exceptionnelle, et dresse un portrait idyllique des deux protagonistes et de leur relation, nous faisant complètement oublier qu’il s’agit là du président d’un parti d’extrême droite. Mais au-delà de cette mise en scène, cette une inédite de Paris Match pose des questions beaucoup plus sérieuses. Que raconte-t-elle du rapprochement de son principal actionnaire, Bernard Arnault, avec l’extrême droite ? Comment de grands patrons sont-ils en train de mettre leurs outils au service de l’extrême droite pour qu’elle puisse triompher en 2027 ? Qu’est-ce que cela dit de la stratégie économique du Rassemblement national ? Réponse à toutes ces questions dans cette nouvelle émission pour Blast.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon