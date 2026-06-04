Grande distribution : ces prédateurs qui saignent tout le monde

Cette semaine on va se pencher sur le rapport de la Commission d'enquête du sénat consacré aux marges de la grande distribution. On va y découvrir les techniques cachées, cruelles et dangereuses de cette machine de guerre capitaliste. Comment elle fait délocaliser pour son profit, comment elle récupère des marges arrières avec ses centrales de service, entre autres réjouissances ! On fera un tour du côté de Bayrou et d’Attal pour prendre de leurs nouvelles, entre la piqûre du premier et la vidéo de campagne du second, l’assiette est pleine ! Enfin, on verra les véritables enjeux mémoriels et substantiels derrière l’abrogation formellement du code noir.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon